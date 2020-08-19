Son dakika haberleri... İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce ailesiyle Suriye'nin İdlib kentinden gelen kalıp ustası Mahmut Muhammet, kalıp çaktığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, 3 çocuk babası kalıp ustasının hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Muhammet'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Gaziantep