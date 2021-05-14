Son dakika haberleri: İnşaatta, boşluğa düşen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde girdiği inşaatta 3 metre yükseklikten boşluğa düşüp yaralanan Arda Yeşilkaya (14), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün gece saatlerinde Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi'ndeki inşaat alanına giren Arda Yeşilkaya, dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Yeşilkaya'nın yardım çağrısını duyanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Yeşilkaya, ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Yeşilkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.