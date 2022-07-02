Son dakika haberleri... İnşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi saldırıya uğradı, hastaneye 'geç' kaldırılan işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İnşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi saldırıya uğradı, hastaneye 'geç' kaldırılan işçi öldü

02.07.2022 21:43
Son dakika haberleri... İnşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi saldırıya uğradı, hastaneye 'geç' kaldırılan işçi öldü

Son dakika haberler: ELAZIĞ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan Naim Demir (42) için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı, vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan Naim Demir (42) için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı, vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Naim Demir (42), çalıştığı inşaattan zemine düştü. Ağır yaralanan Demir için haber verilmesinin ardından sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yardım beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı. Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi. Araya vatandaşların girmesiyle birlikte ekipler, ağır yaralanan Demir'e müdahale edip ambulansa taşıdı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.


YORUMLAR
500
Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşam Sokağa Taştı Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde Yaşam Sokağa Taştı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İnşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi saldırıya uğradı, hastaneye 'geç' kaldırılan işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:58:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İnşaattan düşen kişi için gelen sağlık ekibi saldırıya uğradı, hastaneye 'geç' kaldırılan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement