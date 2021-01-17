Son dakika haberleri... İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı

17.01.2021 14:27
Son dakika haberleri... İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'e, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik etme çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'e, işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik etme çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, vatandaşlarının yüzde 20'sinden fazlasını aşıladığı, ancak işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilere aşı sözü vermediği ifade edildi.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 4,5 milyondan fazla Filistinliye aşı temin etmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne göre, işgalci güç olarak İsrail'in, işgal altında yaşayan insanlara sağlık hizmetleri sağlaması, salgın hastalıkların yayılmasıyla mücadele için gerekli önleyici tedbirleri alması ve uygulaması gerektiği" kaydedildi.

İsrail'in Filistinlileri "savunmasız" bırakmasının kınandığı açıklamada, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin aşı imkanından en hızlı şekilde faydalanabildiği, İsrail'in Filistinlileri de aşılama imkanına sahip olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk de 14 Ocak'ta İsrail'e, işgal altındaki Filistin halkı için Kovid-19 aşılarına "hızlı ve eşit" erişim sağlama çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in dünyada kendi vatandaşlarına en fazla oranda aşı ulaştıran ülke olduğunu belirten Lynk, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de işgal altındaki Filistinlilere yakın gelecekte mevcut aşılara erişimi garanti edemediğini vurgulamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İnsan Hakları, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail'e Filistinlilere Kovid-19 aşısı temin etme çağrısı yaptı - Son Dakika


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