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Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor

01.08.2021 12:02

Gelen son dakika haberine göre - İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor Dikey iniş-kalkış yapabilen Türkiye'deki ilk insansız helikopter ALPİN, Manavgat'ta çıkan yağında yangının yönü, büyüklüğü ve müdahale noktasının tespiti konusunda itfaiye ekiplerine...

- İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor

ANKARA - Dikey iniş-kalkış yapabilen Türkiye'deki ilk insansız helikopter ALPİN, Manavgat'ta çıkan yağında yangının yönü, büyüklüğü ve müdahale noktasının tespiti konusunda itfaiye ekiplerine havadan anlık görüntü ileterek istihbarat desteği sağlıyor.

TİTRA Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen Türkiye'deki ilk insansız helikopteri ALPİN, Tek tuş ile dikey iniş-kalkış yapabilmesinin yanı sıra yakıt dahil 160 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. ALPİN, doğal afet durumlarında keşif, gözlem, gıda, ilk yardım, faydalı yüklerin transferi özelliği doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda Manavgat yangınında görev almaya başladı. İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat'ta meydana gelen yangında yüksek çözünürlüklü teknolojik termal kamera vasıtasıyla hem gece hem de gündüz yangınların tespiti, erken müdahalesi, lojistik destek, yangının yönünün ve erken müdahalenin tespiti, nereye müdahale edileceğinin belirlenmesi gibi konularda itfaiye ekiplerine havadan görüntü ileterek istihbarat desteği sağlıyor.

Kara ve deniz operasyonlarında keşif, arama-kurtarma, zirai görevlerde ilaçlama ve toprak analizi, meteorolojide hava tahmini, riskli alanlarda bilimsel ölçümler gibi birçok özelliğe sahip insansız helikopter ALPİN'in üreticisi TİTRA Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ünlü, söz konusu firmada 450 mühendis istihdam ettiklerini belirterek, savunma sanayii ve Ar-Ge projeleri yürüttüklerini söyledi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile iki tane insansız helikopter kullanılması üzerine bir çalışma başlattık"

İnsansız helikopter ALPİN projesinin TİTRA Teknoloji A.Ş. bünyesinde yürüttüklerini dile getiren Ünlü, "ALPİN yaklaşık 2 buçuk yıllık bir Ar-Ge projesinin bir meyvesidir. Bununla ilgili olarak geçen sene Aralık ayında bir lansman gerçekleştirmiştik. Bu ürünün prototiplerinin ilk uçuşlarını gerçekleştirmiştik. Daha sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar neticesinde ALPİN'in orman yangınlarında nasıl faydalı bir şekilde kullanılacağı ile ilgili bazı analizler ve çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların neticesinde de bu sene yaz aylarındaki orman yangınlarında, yangınların tespiti, erken müdahalesi ve belki burada faydalı olabilecek lojistik destek noktasında faaliyet göstermek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile iki tane insansız helikopter kullanılması üzerine bir çalışma başlattık" dedi.

"Yangınlara erken müdahalenin tespiti noktasında termal kameramız ile hizmet vermekteyiz"

TİTRA Teknoloji A.Ş. tarafından 160 kilogram yük taşıma, 8 saatlik uçuş süresi ve 800 kilometrelik menzil gibi özellikleri ile geliştirilen ALPİN'in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların neticesiyle ilk defa bu yıl orman yangınlarında kullanılmaya başlandığını belirten Ünlü, "Manavgat orman yangınında da istihbarat desteği olarak çıkan yangınların yönünün tespiti ve yangınlara erken müdahalenin tespiti noktasında termal kameramız ile hizmet vermekteyiz" diye konuştu.

"Biz insanlı olarak çalışan bir platformu insansızlaştırarak ALPİN'i elde ettik"

İnsansız helikopter ALPİN'in sisteminin aslında çok amaçlı kullanılabilen, hem askeri hem de sivil alanda hizmet veren bir platform olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ünlü, "Biz, insanlı olarak çalışan bir platformu insansızlaştırarak elde ettik. Dolayısıyla buradaki insansız tarafının bize sağladığı 150 kiloluk bir faydalı yük kapasitemiz var. Bu 150 kiloluk faydalı yük olarak biz üzerimizde lojistik destek sağlayabilecek ekipmanlar taşıyabiliriz. ya da bazı ekipmanların taşınması ile ilgili faaliyetler gösterebiliriz" dedi.

"Doğru bilgileri yangın müdahale ekiplerine bildirerek orada yangının daha hızlı söndürülmesini veya yangının ilerlemesinin engellenmesini sağlıyoruz"

ALPİN'in sadece Tarım ve Orman Baknlığı nezdinde değil hem savunma sanayii tarafında hem de bazı afetlerde yardım maksatlı, bazen afetlerde yaşanacak iletişim sıkıntısının giderilmesi amacıyla kullanılabilir alanlarının mevcut olduğunun altını çizen Ünlü, şöyle devam etti:

"Birçok alanda kullanılabilecek bir platform olarak tasarladık. İlk olarak da orman yangınlarında bu şekilde kullanılıyor. Üzerindeki yüksek çözünürlüklü teknolojik termal kamera vasıtasıyla orman yangınlarının hem gece hem de gündüz erken tespiti ya da çıkan bir yangının yönünün tespiti, nereye müdahale edileceğinin belirlenmesi noktasında bir amaca hizmet ediyor. Dolayısıyla yangının nereye doğru ilerlediği ile ilgili koordinatsal olarak doğru bilgileri yangın müdahale ekiplerine bildirerek orada yangının daha hızlı söndürülmesini veya yangının ilerlemesinin engellenmesini sağlıyoruz."

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda yangın söndüren ekiplere lojistik destek sağlayacağız"

Platformun 7 metre uzunluğu ve 350 kilogramlık ağırlığı ile kolaylıkla taşınabilir durumda olduğu bilgisini veren Ünlü, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda yangın söndüren ekiplere lojistik destek sağlanması belki yangın hortumlarının taşınması gibi bazı faaliyet alanlarında da birlikte çalışacağız. Halihazırda Manavgat yangını çıktığında biz başka bir bölgeye hizmet vermek üzere hazırlık yaparken acil olarak Manavgat yangınına yardıma gittik. Orada hızlıca pozisyon alabildik" ifadelerini kullandı.

Manavgat yangını gibi büyük ölçekli bir yangında tüm şehrin duman kaplanması ile havadan görüntülemeye tamamen kapalı olduğunu aktaran Ünlü, "Bu kapsamda yangının tespiti ve yönü noktasında bilgi vermiyordu. Fakat İnsansız Hava Araçları'nın kullandığı termal kameralar sayesinde hem yangının yönü hem büyüklüğü hem de müdahale noktası kolaylıkla tespit edilip yangın söndürme ekiplerine bu bilgiler sağlıklı bir şekilde aktarılabiliyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor
Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor
Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor
Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor

Manavgat, Türkiye, İtfaiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İnsansız helikopter ALPİN, Manavgat yangınında itfaiye ekiplerine havadan istihbarat desteği sağlıyor - Son Dakika


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