Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İnternet kafede oyun oynarken yakalandılar; 47 bin TL ceza uygulandı
09.12.2020 11:51
Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 14 kişi ile iş yeri sahibine 47 bin 250 TL para cezası kesildi.
BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 14 kişi ile iş yeri sahibine 47 bin 250 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde kapalı olması gereken bir internet kafenin faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Ekipler, gece saatlerinde internet kafeye baskın düzenledi. Polis, internet kafede 14 kişinin oyun oynadığını tespit etti. İş yeri sahibi Yıldırım Y. ile 14 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi. İş yeri sahibi Yıldırım Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
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