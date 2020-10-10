Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
10.10.2020 12:54
Edinilen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları paylaşıldığını tespit etti. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri 17 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
- İstanbul
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