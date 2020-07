Son dakika haberleri! İnternetteki 'soda açma' videosu, göz merceğinden etti - Son Dakika

ANKARA'da 5 yaşındaki Çınar Ortakçı, internette akım haline gelen soda şişesini bıçakla açma videosundan etkilenerek, sodayı kaşıkla açmayı deneyince, sağ göz merceğini kaybetti.

Altındağ ilçesinde oturan Melike ve Ramazan Ortakçı çiftinin tek çocuğu Çınar, geçen 16 Temmuz'da sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta akım haline gelen 'soda açma' videosundan etkilenip, annesine soda aldırdı. Çınar, annesiyle market dönüşünde mutfağa geçip, soda şişesini kaşıkla vurarak açmayı denedi. Bu sırada şeşinin patlaması sonucu cam parçaları Çınar'ın sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Çınar, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede üst üste 2 ameliyat geçiren Çınar'ın, sağ gözündeki mercek alındı ve 20 dikiş atılarak taburcu edildi.

'GÖZÜNÜN İÇİNDEKİ MERCEĞİ ALMIŞLAR'Ev kadını anne Melike Nur Ortakçı (24), oğlunun kendisinden soda istediğini, beraber markete gidip aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Eve geldiğimiz anda ayakkabılarımı çıkarana kadar oğlum mutfağa gitti ve sodanın patlama sesi geldi. Ben 'Çınar' diye seslendim ve oğlumun yanına gittiğimde eliyle gözünü kapatmış bir halde 'anne ne olursun seni kaybetmek istemiyorum, sensiz ben yaşayamam' dedi. Daha sonra oğlumun gözünün kenarının derisinde bir açılma gördüm. O an bir şey olmadığını zannettim, gözünün üst kısmının yaralı olduğunu düşündüm. Bir süre sonra hala gözünün içinde kan olduğunu fark ettik. Daha sonra hastaneye gittik. 3 gün içinde 2 ameliyat oldu. Gözünün içindeki merceği almışlar. Şu anda doktorlar tarafından oğlumun gözünün görmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doktorlar, en az 5 ameliyat daha olabileceğini dile getiriyorlar. Şu an oğlumun gözünün içerisinde 20'den fazla dikiş var. Dikişlerinin iyi tutması gerektiğini ve 4 ay sonra dikişlerinin alınacağını söylediler."'BANA KİMSE KIZMASIN'Oğlu Çınar'ı sürekli takip ettiğini dile getiren anne Ortakçı, "Bugün 'soda açma akımı' başka bir gün başka bir akım çıkacak. Videoda yetişkinler bıçak yardımıyla patlatıp açıyorlar, çocuklar da kaşıkla vurup patlatıp açıyorlar. Benim çocuğum da kaşıkla patlatıp açtı. Bu olay 3 saniyelik. Bana kimse kızmasın, 'çocuğu nasıl görmedin' demesin. Oğlum daha önceden izlediği videoları uygulardı ama güzel, canlandırma ve tiyatral içerikli videolar çekiyorduk. Patlayan soda şişesi boğazına gelebilirdi. Şu an bana 'yeni bir göz nakil yapacağız' deseler; ben kendi gözümü vereceğim. Ben oğlumla ilgilenen onunla çocuk olup vakit geçiren bir anneyim. Devletimiz bu konuya el atsın, Meclisimizde karar alınsın. Sosyal medyanın faydası var; ama zararı daha çok" diye konuştu.'BU TARZ UYGULAMALARIN KAPATILMASINI İSTİYORUM'

Baba Ramazan Ortakçı da (36), "Doktorlar şu anda oğlumun gözünün görmesi ile ilgili net bir şey söyleyemiyorlar. Oğlumun normalde de izlediği videoları takip ediyoruz. TikTok uygulamasında o videoyu izlediğini bilmiyorduk. Yeni çıkan 'soda açma akımı'nı izliyor ve hemen kendisi de yapıyor. Devletimizden bu tarz uygulamaların kapatılmasını ve sansür istiyorum" ifadelerini kullandı.