Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA

26.09.2022 15:54

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, internetten satın aldıkları ürünleri benzerleriyle barkodlarını değiştirerek iade edip, ücretini veya hediye çekini alarak, 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, internetten satın aldıkları ürünleri benzerleriyle barkodlarını değiştirerek iade edip, ücretini veya hediye çekini alarak, 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te, bir kurumsal firma E.K. ve A.E.Y.'nin internet ortamında satın aldıkları çok sayıda ürünü mağazalarına iade ettiğini, yaptıkları araştırmada iade edilen ürünlerin barkodlarının değiştirilmiş olduğunu anladıklarını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın şüphelinin bugüne kadar internetten çok sayıda sipariş verip, benzer ürünlerle barkodunu değiştirerek, Gaziantep'teki mağazaya iade edip, ücretini veya karşılığındaki hediye çekini aldığını belirledi. Ekipler araştırmasında 2 şüphelinin bu yöntemle 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığını saptadı. Ekipler tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE 430 BİN LİRALIK DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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