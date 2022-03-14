Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı

14.03.2022 13:22
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da, üstgeçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, yola aniden fırlayan çocuğa çarptı.

Adıyaman'da, üstgeçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, yola aniden fırlayan çocuğa çarptı. Ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartıştığı iddia edilen Aydın D. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri gönderildi. Atatürk Bulvarının trafiğe kapatılmasıyla itfaiye ekipleri üst geçit altında şişme branda açarken polis ekipleri ise şahsı indirmek için ikna çalışmaları gerçekleştirdi. Brandanın açılması sonrasında bir polis memuru şahsı konuşarak oyalamaya çalışırken diğer polislerde sessiz bir şekilde şahsa yanaştı. Bir anda polis ekipleri tarafından bulunduğu yerde yakalanan ve güvenli bir noktaya alınan Aydın D, fenalaştı. Fenalaşması sonrasında şahsa sağlık ekiplerince müdahale edildi. Şahıs, Ş.Ç'nin kullandığı ambulansa alındı.

Şahsı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirmeye çalışan ambulansın önüne Atatürk Bulvarı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Z.A.E. fırladı. Ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğa, ambulansta bulunan sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı. İntihar teşebbüsünde bulunan ve fenalaştığı için hastaneye kaldırılmak istenen Aydın D., ambulanstan indirilerek polis aracına bindirildi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri yaralı Z.A.E'yi ambulansa aldı. Kendisine çarpan ambulansa alınan çocuk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Aydın D.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı
Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı

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Adıyaman, Ambulans, İntihar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı - Son Dakika


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