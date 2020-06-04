Son dakika haberleri | İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor

Bir son dakika haberine göre İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor Hatay'da 1950'li yıllarda yaygın olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği Defne Koza Evinde yeniden canlandırılıyor Hatay'da geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı Defne Belediyesi...

İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor

Hatay'da 1950'li yıllarda yaygın olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği Defne Koza Evinde yeniden canlandırılıyor

HATAY - Hatay'da geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evi'nde yaşatılıyor.

1950'li yıllarda Defne'de yaygın olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş İpek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Defne Belediyesi tarafından kurulan Defne Koza Evi korona virüse rağmen ipek böceği yetiştirmeye devam ediyor. Her yıl yaklaşık 40 kursiyere ipek böcekçiliğini ve ipek dokumayı öğreterek istihdam sağlanan Defne Koza Evi'nde korona virüsten dolayı 2020 yılında kurs verilmezken, normalleşme süreci ile birlikte yeniden kurslar başlayacak.

Koza Evi Sorumlusu ve Usta Öğretici Tülay Genç öncelikle korona virüsten dolayı ipek böceği yetiştirmeyi düşünmediklerini ancak daha sonra buzdolabından yumurta çıkartarak beslemeye başladıklarını belirterek, "Ben bu işe Avrupa Birliği projesine katılarak başladım. İş çok hoşuma gitti. Aslında İpek böceği yetiştiriciliği yoktu orada sadece dokuma vardı. Ben eşime yardım ediyordum, kendime bir meslek edindim. Herkes bu projelere kurslara gitmeli ve kendine meslek edindirmeli. Defne Belediyesi ile bir proje yaparak Defne Koza Evi'ni açtık. 5 yıldır burada çalışıyoruz, eğitim veriyoruz, projeler yapıyoruz. Şu an yakın zamanda Kültür Bakanlığı ile ve İl Kültür Müdürlüğü ile projemiz var. Buraya yurt dışından, okullardan çok fazla ilgi oluyor. Bu sene aslında korona virüsten dolayı ipek böceği beslemeyecektik. Beslememizin uygun olmadığını düşündük. Ama ben ipeksiz kalamayacağımı düşündüğüm için buzdolabından bir miktar yumurta çıkartarak biraz beslemek istedik. Biraz dedik ama bayağı İpek böceğimiz oldu. Bizi hep okullar ziyaret ediyordu, çok misafirimiz geliyordu. Ancak korona virüsten dolayı çok misafir kabul edemez olduk" dedi.

İpek böceklerinin 45 gün durmadan yemek yediklerini belirten Tülay Genç, "Biz burada sabah, öğlen, akşam hiç durmadan yemek yediriyoruz. 45 gün hiç durmadan yemek yerler. Asla tozlu, ıslak, bayat yaprak yemezler. 35 gün yemek yedikten sonra biz ipek böceklerine çalı kopartıyoruz ve buket tarzında yaptığımız zaman 10 günde kozasını örer. Her bir ipek böceğimiz bin 800, 2 bin metre ipek yapar ve biz bunları sıcak suda 50 - 60 kozadan bir tel ipek yapıyoruz. Ama delinmiş kozaları, küllü ve sabunlu sular da kaynatıyor daha sonra bunları kirmenle eğirerek iplik haline getiriyoruz. Böceklerimiz 5-6 gün sonra kozalarını örmek üzereler ve koza haline gelecekler" dedi.

Genç, ayrıca amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırmak, eğitimini vermek, istihdam yaratmak ve insanlara Koza Evi'ni tanıtmak olduğunu söyleyerek şu ana kadar 3 kurs açarak yaklaşık 70 öğrenci mezun ettiklerini bundan sonra hiç durmadan sürdürülebilir projeler yaparak sürekli eğitim vereceklerini ifade etti.

Son dakika haberleri | İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor

Hatay, Defne, Koza, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | İpek böcekçiliği Defne Koza Evi'nde yaşatılıyor - Son Dakika

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