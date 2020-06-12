Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazimi'den stratejik müzakere açıklaması:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Irak ile ABD arasında başlayan stratejik müzakereye yönelik yaptığı açıklamada, "Irak için büyük bir başarı" dedi.



Irak ile ABD arasında yapılması planlanan stratejik müzakereler dün video konferans yöntemiyle başladı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi müzakerenin ardından bugün yaptığı açıklamada müzakerenin Irak'ın egemenliği ve çıkar temeline odaklandığını, önemli sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Müzakereleri "Irak için büyük bir başarı" olarak nitelendiren el-Kazimi, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusuna vurgu yapıldığını aktardı. Irak Başbakanı el Kazimi, "Müzakereler ABD Temsilciler Meclisi'nin çekilme kararının tanımasına zemin hazırlandı" dedi.



El-Kazimi iki ülke arasında sadece askeri alanda değil, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve diğer alanlarda da iş birliği yapılacağını kaydetti. - ERBİL