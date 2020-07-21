Son dakika haberleri... Irak Başbakanı Kazımi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini İran'a yapan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını söyledi. Ülkesinin geçtiğimiz yıllarda Irak'la birlikte DEAŞ'a karşı savaştığını kaydeden Ruhani, bölgede istikrar ve barışın sağlanması için de Irak'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Koronavirüs (Covid-19) salgınına da değinen Ruhani, İran'ın Irak halkının sağlık ve tıp alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Irak'ın, topraklarından İran'a karşı herhangi bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceğini söyledi. Kazımi, Irak'ın İran'ın ekonomik zorlukların üstesinden gelmesine de yardımcı olacağını belirtti. İran'dan önce Suudi Arabistan'a gitmeyi planlayan el-Kazımi'nin Suudi Arabistan'a ziyareti, Kral Selman Bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal edilmişti.