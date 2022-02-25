Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek

25.02.2022 19:38
Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek

Son dakika gelişmesine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına Irak'a gelmek isterlerse giriş vizesi verileceğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına Irak'a gelmek isterlerse giriş vizesi verileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bulunan 76 Iraklı öğrencinin ülkeye dönüş yapmak istediğini belirterek, Rusya, Macaristan, Romanya ve Polonya'daki Irak Büyükelçiliklerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Irak vatandaşları için acil hat oluşturma talimatı verdiklerini kaydetti.

Sözcü Sahhaf, ayrıca Ukrayna'da bulunan Iraklıların Ukraynalı eşleri ve orada doğmuş çocuklarına da giriş vizesi verileceğini aktardı.

YORUMLAR
500
Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı Son dakika! Tayvan'dan, Rusya'ya uygulanacak uluslararası yaptırımlar onay kararı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek - Son Dakika


Son Dakika
19:10 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya saldırı yaptırımları devam ediyor! Avrupa Konseyi üyeliği askıya alındı
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 19:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Irak hükümeti, vatandaşlarının Ukraynalı eşleri ve çocuklarına giriş vizesi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement