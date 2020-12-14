Son dakika haberleri! Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi. - Son Dakika

Son dakika haberleri! Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
14.12.2020 02:23
Son dakika haberine göre Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
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- Kaynak: AA
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