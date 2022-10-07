Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, basına yaptığı açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı anti terör biriminin eski sorumlularından Havkar Abdullah Resul'un aracına Serbesti semtinde daha önce kim ya da kimler tarafından yerleştirildiği bilinmeyen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Bombanın zaman ayarlı olduğunu aktaran Hoşnav, patlama sonucu Resul'ün hayatını kaybettiğini ve araçta bulunan iki kadın ve iki çocuğun da yaralandığını aktardı.

Hoşnav, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayda hayatını kaybeden Resul'ün KYB'den tasfiye edilen eski eş başkan Lahor Şeyh Cengi'ye yakın olduğu belirtiliyor.