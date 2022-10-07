Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.10.2022 16:48
Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı belirtildi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, basına yaptığı açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı anti terör biriminin eski sorumlularından Havkar Abdullah Resul'un aracına Serbesti semtinde daha önce kim ya da kimler tarafından yerleştirildiği bilinmeyen bombanın infilak ettiğini belirtti.

Bombanın zaman ayarlı olduğunu aktaran Hoşnav, patlama sonucu Resul'ün hayatını kaybettiğini ve araçta bulunan iki kadın ve iki çocuğun da yaralandığını aktardı.

Hoşnav, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayda hayatını kaybeden Resul'ün KYB'den tasfiye edilen eski eş başkan Lahor Şeyh Cengi'ye yakın olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Erbil'de Mevlit Kandili hazırlıkları Erbil'de Mevlit Kandili hazırlıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi engellilere umut oluyor (1) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi engellilere umut oluyor (1)
Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:14 Yargıtay'dan ilişki iddialarına cevap geldi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir
16:12 İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
16:03 Tavuğun horoz için yaptıkları sosyal medyada ilgi çekti: İşte gerçek aşk bu
15:58 Uzman isimden nükleer uyarı: Karadeniz'de çalıştırırsa Türkiye de etkilenir
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Irak'ın Erbil kentindeki bombalı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement