Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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