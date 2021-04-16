Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

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