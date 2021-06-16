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Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

16.06.2021 10:49

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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