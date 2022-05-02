Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

02.05.2022 22:48
Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi.

Irak'ta terör örgütü PKK/ YPG güçlerinde bir darbe daha vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi. Patlayıcı maddelerin, Duhok kenti yakınlarındaki Kanimasi kasabasını Bikova kasabasına bağlayan yol üzerinde ele geçirildiği belirtildi.

IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı tehlikeli planını engellediğini ve Duhok sınırleri içerisinde PKK'ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiğini duyurmuştu. - ERBİL

YORUMLAR
500
Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü

Darbe, Terör, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 22:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement