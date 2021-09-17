Son dakika haberi! MSB: Irak kuzeyinde EYP patlaması sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde EYP patlaması sonucu 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak EYP patlaması sonucu şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde, Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar , şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize sabır dilerim" dedi. GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında "Silah arkadaşımız 17 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.

ANKARA, -