Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi

28.11.2020 10:59

Son dakika haberleri... - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde dün Şii Sadr grubu destekçilerinin, hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmasıyla başlayan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise...

- Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde dün Şii Sadr grubu destekçilerinin, hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmasıyla başlayan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 70'e ulaştı.

Dün Şii lider Mukteda el-Sadr'ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazından sonra Nasıriye kentinde Sadr destekçileri kent merkezindeki el-Hububi Meydanı'nda hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmış, olayların giderek alevlenmesiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan şiddet olayların hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ye, yaralananların sayısının ise 70'e yükseldiği bildirildi.

Nasıriye Polis Dairesi Müdürü Hazım el-Vaili'yi görevden alan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, olaylarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi. Akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentte gece geç saatlerde Sadr Grubu destekçileriyle güvenlik güçleri el-Hububi Meydanı'ndaki tüm çadırları yakarak iş makineleriyle kaldırdı.

Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi

Hükümet, Şiddet, Irak, Şii, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | - Irak'ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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