Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

16.05.2022 23:24
Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.

Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtmiş ve vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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