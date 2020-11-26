Son dakika haberleri... Irak sınırında 1 İran askeri öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Irak sınırında 1 İran askeri öldürüldü
26.11.2020 14:31
Gelen son dakika haberlerine göre İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde 1 İran askeri öldürüldü.
İran'ın Irak sınırındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde 1 İran askeri öldürüldü.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, dün gece Irak sınırındaki Merivan ilçesinde devriye görevini sürdüren Asteğmen Muhammed Resul Hatemi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
Hatemi'nin kimler tarafından öldürüldüğü belirtilmezken, bölge daha önce İran askerleriyle terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
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