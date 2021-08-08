Irak'ta araç galerisinde yangın: 10 araç küle döndü - Son Dakika

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bulunan bir araç galerisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında en az 10 araç kullanılmaz hale geldi. Basra Sivil Savunma Müdürü Tuğgeneral Tahsin Ali Sari yaptığı açıklamada, Basra'nın merkezindeki Al-Wofoud Caddesi'ndeki bir araç galerisinde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktardı.

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