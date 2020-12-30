Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisi yakalandı

30.12.2020 16:25
Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisi yakalandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Irak'ın Diyala kentinde, polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olan bir terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Diyala kentinde, polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olan bir terör örgütü DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyale kent merkezindeki el- Bezil semtinde polis güçleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, semtten gelen bir ihbarı değerlendiren polis, kentte yıl başı kutlamaları sırasında halk arasına girip üzerindeki patlayıcıları patlatma hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ'a mensup bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

DEAŞ mensubunun itirafta bulunduğu aktarılan açıklamada, yapılan resmi işlemlerin ardından söz konusu kişinin mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Polis, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz Fenerbahçe Onyekuru için Monaco'yla masaya oturacak Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada
Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'in Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:48
Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı         
16:31
2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı         
16:20
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun aralık ayında yüzde 1,02 artmasını bekliyor         
14:55
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı Korku dolu anlar! Belediye başkanı depreme canlı yayında yakalandı         
11:35
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ mensubu bir intihar eylemcisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei