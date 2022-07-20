Son dakika haberleri... Irak'ta DEAŞ saldırısında 6 polis öldü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentinde federal polis gücüne ait bir gözlem noktasına düzenlediği saldırıda 6 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristler Salahaddin kentinin güneyinde yer alan Mıtıbiçiye yakınlarında federal polis gücüne ait bir gözlem noktasına otomatik silah ve el bombalarıyla saldırdı.

DEAŞ'lı 10 -15 kişilik bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 6 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Teröristler ile polis arasında çıkan çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğü kaydedildi.

Saldırıdan sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve bölge teröristlerden tamamen temizlenene kadar operasyonun süreceği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.