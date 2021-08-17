Irak'ta halkın bir bölümünün Kovid-19 aşısı yaptırmakta tereddüt etmesi vaka sayılarını artırıyor - Son Dakika

Iraklıların şimdiye kadar sadece yüzden 8'inin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanması ülkedeki günlük vaka sayısının artışına neden oluyor.

Irak'ta Kovid-19'la mücadelede başta Çin aşısı olmak üzere ABD ve İngiliz aşıları da kullanılıyor. Ancak Iraklıların bir bölümü, aşının insanda orta ve uzun vadede olumsuz etki bırakacağı yönündeki bilim dışı rivayetlere inanıyor. Vatandaşların bir kısmı Kovid-19'a yakalananların aşı yaptırmasına gerek olmadığını savunuyor, bazıları ise aşılarla ilgili komplo teorilerinden söz ediyor.

Aşı yaptırmama yönündeki kanaatin halkın azımsanmayacak bir bölümünde yerleştiği görülürken vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor. Her gün onlarca kişinin salgında hayatını kaybettiği Irak'ta günlük vaka sayıları da 10 bin civarında seyrediyor.

Aşı hakkında toplumda yerleşen yanlış algılar ülkedeki sağlık krizini de derinleştiriyor. Karantina hastaneleri Kovid-19 hastalarıyla dolup taşarken Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar halkın sadece yüzde 8'nin aşı olduğunu açıkladı.

Buna rağmen hükümetin halkı aşıya teşvik edici hamleleri bulunmuyor. Başkent Bağdat sokaklarında bu yönde herhangi bir ilana rastlamak mümkün değil.

Aşı karşıtlarının iddiaları

AA muhabirine konuşan aşı karşıtı Bağdatlı Anvar Musavi, "Bu aşıların hiçbir fayda sağlamadığını gördük, aksine vücuttaki hücreleri tahrip edeceğine inanıyorum. Ben şahsen aşı olmayacağım çünkü bu pandemi ve aşı global ticari bir meseledir. Asıl amaçları yeryüzündeki insan sayısını azaltmak." görüşünü savundu.

Aşı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren 64 yaşındaki Ebu Emir ise "Aşının yararlı ya da zararlı olduğuna dair kesin bir kanaatim yok. Bu yaşta olmama rağmen aşı olmadım, korkuyorum. Duyduklarımızdan hareketle aşı olmadım ve olmayacağım." dedi.

"Bilimden uzak rivayetler toplumu olumsuz etkiledi"

Aşının faydalarına inandığını belirten Husam Muhaf ise Sağlık Bakanlığının halkı bilinçlendirmek için yeterli çalışma yapmamasını eleştirdi.

Muhaf, "Kovid-19 aşısıyla ilgili olumsuz ve bilimden uzak rivayetler Irak toplumunu olumsuz etkiledi. Sağlık Bakanlığı da bu konuda sessiz kalıyor. Bakanlık aşı için teşvik edici broşürler dağıtmıyor. Bakanlık personelleri, sahaya inerek aşının virüse yakalanma ve ölüm sayısını azaltacağı yönündeki faydalarını anlatarak halkı ikna etme girişimi başlatmalı." ifadelerini kullandı.

Surur Davudi ise astım ve yüksek tansiyon hastası olduğu için aşı olmaktan çekindiğini aktararak, "Bazı doktorlar sosyal medya aracılığıyla halkın gözünü aşıdan korkutuyor. Doktorlar aşı olmaktan korktuğunu söyleyince bizler vatandaşlar da çekiniyoruz. Sağlık Bakanlığının da toplumu aydınlatacak çalışmaları bulunmuyor." diye konuştu.

Irak hükümetinin son dönemde aşı olmayan kamu çalışanları hakkında maaş kesintisi gibi yaptırımlara başvuracağı aktarılıyor. Bazı kurumlarda benzer uygulamalar başlatıldı.

Irak'ta bugüne kadar 19 bin 700'den fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Irak, Arap coğrafyasında salgında en çok can kaybı ve vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.