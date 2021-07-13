Irak'ta hastane yangınında can kaybı 64'e yükseldi - Son Dakika

Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükselirken, 50'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Facianın ardından Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil, istifa dilekçesini sundu.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangının bilançosu artıyor. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Ammar el-Zamili yaptığı açıklamada, İmam Hüseyin Hastanesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangında 64 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Facianın ardından Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil de Sağlık Bakanlığına istifa dilekçesini sundu.

NELER OLDU?

Yangının ardından gece saatlerinde Nasıriye'ye gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş, facianın nedenlerinin araştırılması için komite oluşturulmasına karar verilmişti. Zikar İl Sağlık Müdürü, hastane müdürü ve Sivil Savunma müdürünün de görevden alınarak tutuklanması, bölgeye acilen tıbbi yardım gönderilmesi ve yas ilan edilmesi yönünde de karar alınmıştı.

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Nisan ayında Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü İbni el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında da 82 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi yaralanmıştı. Dönemin Sağlık Bakanı Hasan el-Timimi, yangının ardından görevinden istifa etmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)