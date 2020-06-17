Son dakika haberleri... Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 61 kişi öldü - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 61 kişi öldü, 1555 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 773'e ulaştı.

Açıklamada, 1555 yeni vakanın tespit edilmesiyle Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 12 bin 711'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, başkent Bağdat'ta bir günde 27 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 568 yeni vaka kaydedildiği dolayısıyla Bağdat'ın salgından en çok etkilenen vilayet olduğu belirtildi.