Son dakika haberleri: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 6 bin 814'e yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 177 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 223 bin 612'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, salgında 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 814'e yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 865 artarak 164 bin 874'e ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:37 - Kaynak: AA
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