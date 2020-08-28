Son dakika haberleri: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 6 bin 814'e yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 177 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 223 bin 612'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, salgında 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 814'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 865 artarak 164 bin 874'e ulaştığını açıkladı.