Son dakika haberleri! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.

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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 691'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 49 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 90 bin 220'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 58 bin 492 olduğu bilgisini paylaştı.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 19:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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