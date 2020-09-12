Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 60 artarak 7 bin 941'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 60 can kaybının olduğu ve 4 bin 106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 7 bin 941'e, vaka sayısının ise 286 bin 778'e çıktığı kaydedildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 221 bin 283'e ulaştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 19:49 - Kaynak: AA
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