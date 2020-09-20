Son dakika haberleri... Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama

Son dakika haberlerine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Ankara ziyareti için gereken ortam ve çalışmaları hazırlamak üzere olduklarını söyledi.

Son dakika haberleri... Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama, System.String[]

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Ankara ziyareti için gereken ortam ve çalışmaları hazırlamak üzere olduklarını söyledi.

Hüseyin, verdiği bir mülakat sırasında, Irak ve Türkiye ilişkileriyle Kazımi'nin Ankara ziyaret planına değinerek, "Başbakan Kazımi'nin Ankara ziyareti için resmi davet mevcut. Bunu için gereken ortam ve çalışmaları hazırlamak üzereyiz ve tüm bu konuları görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanını Bağdat'a davet edeceğiz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonuyla ilgili de Fuad Hüseyin, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemediklerini ve karşılıklı diyaloğa önem verdiklerini ifade etti.

Iraklı Bakan, terör örgütü PKK ile ilgili sorunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Fuad Hüseyin, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Irak'tan, Kazımi'nin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama - Son Dakika

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