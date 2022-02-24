Son dakika haberleri | Irak'tan Mukteda es-Sadr: "Savaşlardan yıkımdan başka bir şey kazanmadık" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Irak'tan Mukteda es-Sadr: "Savaşlardan yıkımdan başka bir şey kazanmadık"

24.02.2022 02:09
Son dakika haberleri | Irak'tan Mukteda es-Sadr: "Savaşlardan yıkımdan başka bir şey kazanmadık"

Son dakika haberlerine göre Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin "Sorunların çözümü savaş değildir, savaş yıkımdan başka bir şey getirmez." ifadesini kullandı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ilişkin "Sorunların çözümü savaş değildir, savaş yıkımdan başka bir şey getirmez." ifadesini kullandı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sadr, Rusya ile Ukrayna arasında diyaloğun hakim olmasını temenni ettiğini söyledi.

Sadr, iki Hristiyan komşu ülke arasında diyalog ilkesinin galip gelmesinin zorunlu olduğunu, savaşın kesinlikle kazananı olmadığını vurguladı.

"Savaşlar hiçbir zaman sorunlara çözüm olmadı." diyen Sadr, özellikle de tüm dünyayı amansız bir savaşa sürükleyebilecek bir savaş için aksine sorunların ve krizlerin artmasına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Ülkesi ve içinde bulunduğu coğrafyanın tecrübelerini aktaran Sadr, şunları kaydetti:

"Bunu savaşlardan kazanılmış acı Irak deneyimiyle söylüyorum. Bilakis savaş ve kanla dolu şimdiki İslam coğrafyası ve Arap dünyası deneyimi deyin siz buna. Ülkelerimizde savaşlardan terör, şiddetin yükselişi, parçalanma, güçsüzlük ve yıkımdan başka bir şey kazanmadık."

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Irak'tan Mukteda es-Sadr: 'Savaşlardan yıkımdan başka bir şey kazanmadık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Irak'tan Mukteda es-Sadr: "Savaşlardan yıkımdan başka bir şey kazanmadık" - Son Dakika
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