Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

02.01.2021 15:57
Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 829'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 674'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 829'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 674'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 840 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 829'a, vaka sayısının da 597 bin 33'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 541 bin 746 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1963 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 81 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 674'e, vaka sayısının 211 bin 641'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 188 bin 100'e çıktığı bildirildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 198 kişinin daha enfekte olduğu, 124 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 144 bin 240'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 680'e ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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