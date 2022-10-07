Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti

07.10.2022 13:01
Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti

Son dakika haberler: İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılar Bağdat'ta protesto edildi.

İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılar Bağdat'ta protesto edildi.

Irak Ümmet Partisi destekçisi bir grup, başkent Bağdat'ın merkezinde bulunan İran Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı.

İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürülmesini protesto eden grup, Tahran yönetiminin Erbil'e saldırısını kınayan ve bunun Irak'ın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden pankartlar taşıdı.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Bağdat Büyükelçisine nota vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçluyor. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

YORUMLAR
500
Bağdat'ta Mevlid Kandili kutlandı Bağdat'ta Mevlid Kandili kutlandı İran, kuzeybatı sınırında muhalif örgütlere ait noktaların vurulduğunu duyurdu İran, kuzeybatı sınırında muhalif örgütlere ait noktaların vurulduğunu duyurdu
Kaynak: AA

Bağdat, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:49 Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile yaşadığı mikrofon kazasının ardından açıklama yayınladı: Sözlerim iyi niyetliydi
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:44 Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
16:45 Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu
16:41 Motosikletli kuryeye düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kadına kurşun isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 20:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement