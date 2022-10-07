Son dakika haberleri... Iraklılar, İran'ın ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırıları protesto etti

İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılar Bağdat'ta protesto edildi.

Irak Ümmet Partisi destekçisi bir grup, başkent Bağdat'ın merkezinde bulunan İran Büyükelçiliği yakınında eylem yaptı.

İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürülmesini protesto eden grup, Tahran yönetiminin Erbil'e saldırısını kınayan ve bunun Irak'ın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden pankartlar taşıdı.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Bağdat Büyükelçisine nota vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçluyor. İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.