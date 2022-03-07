Son dakika haberleri! İran: ABD'nin kararında gecikmesi nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İran: ABD'nin kararında gecikmesi nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdi

07.03.2022 13:58
Son dakika haberleri! İran: ABD'nin kararında gecikmesi nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin siyasi karar almasındaki gecikmenin nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdiğini ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin siyasi karar almasındaki gecikmenin nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdiğini ifade etti.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İranlı yetkili, "Washington yönetiminin siyasi karar vermesindeki gecikme Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varılmasını belirsiz hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ülkesini temsil eden müzakerecilerin önceliğinin Tahran yönetiminin kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şemhani, güçlü bir anlaşmaya hızlı erişimin sağlanabilmesi için tüm tarafların yeni adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Viyana nükleer müzakereleri

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İran: ABD'nin kararında gecikmesi nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri belirsiz hale getirdi - Son Dakika


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