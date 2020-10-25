Pakpur, asker ve teçhizat intikalinin amacının, İran halkına bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettikleri yönünde güven vermek ve jeopolitik sınırların değişmesine karşı olduklarını orta koymak olduğunu belirtti.

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz