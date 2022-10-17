Son dakika haberleri | İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı

17.10.2022 11:09
Son dakika haberleri | İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı

Son dakika haber: İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde "Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikat başlattı.

İran, Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras Nehri bölgesinde "Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikat başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan ile Ermenistan sınırında yer alan Aras nehri bölgesinde "Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikat başlattı. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savaş birimleri katıldı.

"Güçlü İran" adı verilen askeri tatbikatın 3 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpour, "Tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikatta yer alacak" dedi.

Pakpour, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, "Bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İran, Azerbaycan-Ermenistan sınırında askeri tatbikata başladı - Son Dakika

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