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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gidiyor - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gidiyor

21.02.2022 11:54
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkileri için önemli olduğuna değinerek, "Katar'a yapacağım ziyaret ile birlikte komşu ülkeler ve özellikle Körfez ülkeleri ile komşuluk diplomasisini başlatmış oluyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkileri için önemli olduğuna değinerek, "Katar'a yapacağım ziyaret ile birlikte komşu ülkeler ve özellikle Körfez ülkeleri ile komşuluk diplomasisini başlatmış oluyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar'a yapacağı ziyaret öncesi Tahran İmam Humeyni Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es Sani'nin resmi daveti üzerine Katar'ı ziyaret edeceğini belirten Reisi, ziyaretinde iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi. Reisi, Katar'a gerçekleştireceği ziyaretin iki ülke ilişkileri için önemli olduğunu belirterek, "Katar'a yapacağım ziyaret ile birlikte komşu ülkeler ve özellikle Körfez ülkeleri ile komşuluk diplomasisini başlatmış oluyoruz" dedi. Katar ile Basra Körfezinde ortak gaz alanlarına sahip olduklarını belirten Reisi, ziyaretinde siyasi ve ekonomik işbirliklerinin ele alınacağını ifade ederek, "Bu ziyaretimde ekonomi ve enerjide işbirliğimizi nasıl artıracağımızı ele alacağız. Diğer bir konu ise gaz ihraç eden ülkeler ile nasıl bir işbirliği oluşturacağımız ile alakalı. Gaz İhraç Eden Ülkeler Konseyi, İran'ın öncülüğünde kuruldu. Rusya, İran ve Katar dünyaya gaz ihraç eden önemli ülkeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı. Katar ziyaretinde Katarlı yetkililer ile yapacağı görüşmenin dışında, Doha'da gerçekleşecek olan Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi'ne de katılacağını belirten Reisi, "Katar ziyaretimizin hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ilişkileri artırmak adına faydalı olacağını umut ediyorum" açıklamasını yaptı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es Sani'nin resmi daveti üzerine Katar'a ziyaret gerçekleştirecek Reisi, Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı işadamları ile görüşerek Doha'da düzenlenecek olan Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesi'ne katılacak.

(Aynur Sena Çabuk/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'a gidiyor - Son Dakika


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