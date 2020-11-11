Son dakika haberleri | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile ilişkileri biz koparmadık ve düşmanlığı biz başlatmadık" - Son Dakika

Son dakika haberleri | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile ilişkileri biz koparmadık ve düşmanlığı biz başlatmadık"

11.11.2020 11:37
Son dakika haberleri | İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Son dakika gündem haberi: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Washington ilişkileriyle ilgili, "Temel politikamız dünya ile yapıcı ilişkilerdir.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran ile Washington ilişkileriyle ilgili, "Temel politikamız dünya ile yapıcı ilişkilerdir. Devrimden sonra düşmanlığı başlatan taraf biz olmadık. ABD ile ilişkileri biz koparmadık ve düşmanlığı biz başlatmadık." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Ruhani, ABD'de Demokrat aday Joe Biden'in kazandığı seçimler ve İran-ABD ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de görevi sona eren hükümetin uluslararası siyaseti bilmediğini ve İsrail'deki aşırıcıların görüşlerini uyguladığını savunan Ruhani, "Temel politikamız dünya ile yapıcı ilişkilerdir. Devrimden sonra düşmanlığı başlatan taraf biz olmadık. ABD ile ilişkileri biz koparmadık ve düşmanlığı biz başlatmadık. Onlar müdahaleci bir politika izlemesine rağmen biz ABD ile ilişkileri koparmadık." ifadelerini kullandı.

İran'daki bazı gençlerin ABD ile ilişkileri kendilerinin kopardığını düşündüğüne işaret eden Ruhani, "ABD'nin kendisi İran ile ilişkileri kesti. ABD toprağını işgal etmedik. ABD'nin toprağına helikopter ve uçak göndermedik. Onlar bizim toprağımıza girdi. ABD topraklarını işgal eden işgalci bir devlete yardım etmedik. Saddam topraklarımıza tecavüz etti ve ABD yardım etti. Onlar düşmanlığı başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD mevcut politikasından vazgeçerse şartlar farklı olur"

İran'ın sürekli olarak aynı siyaseti izlediğini ve yarın da farklı olmayacağını dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

"ABD mevcut politikasından vazgeçerse şartlar farklı olacaktır. İmam'ın (Humeyni) yıllar önce söylediği gibi tüm ülkelerle ilişki kurmak istiyoruz. ABD adam olursa onunla da ilişki kurmak isteriz. ABD bu siyasetimize yakınlaşırsa yeni şartlar oluşur, uzaklaşırsa da mesafe daha fazla açılır."

Trump'ın ABD'de seçimleri kaybetmesinin Kovid-19 yaklaşımından kaynaklı olduğunu ifade eden Ruhani, "Salgınla mücadele etmek için planlama yapmak yerine hiçbir şey olmadığı şayiasını yaydılar ve ABD'de o kadar insanın ölümüne neden oldular." dedi.

Dönemi sona eren Donald Trump'ın "ABD tarihindeki en kötü anlaşma olduğu" şeklinde sloganlar atarak nükleer anlaşmadan çıktığını, Biden'ın ise seçim propagandasında nükleer anlaşmaya dönmek istediği yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Ruhani, şunları kaydetti:

"Biz 9 aylık programımızı mevcut hükümet seçimleri kazanmış gibi hazırladık ancak ABD'deki şartlar değişirse halkların ve ABD halkının çıkarına olacaktır. Biz ülkedeki programımızı ABD'nin iradesine bağlamayacağız. Kendi ilkelerimize göre hareket edeceğiz, eğer bize doğru adım atmak isterlerse yol açıktır."

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD ile ilişkileri biz koparmadık ve düşmanlığı biz başlatmadık' - Son Dakika


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