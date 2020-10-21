Son dakika haberi... "Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu" - Son Dakika

Son dakika haberi... "Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu"

21.10.2020 12:35
Son dakika haberi...

Son dakika gündem haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, silah yaptırımlarının sona ermesi ile istedikleri gibi silah alıp satabileceklerini belirterek, "Bu sadece yasal olarak silah alışverişi yapabileceğimiz için önemli değil.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, silah yaptırımlarının sona ermesi ile istedikleri gibi silah alıp satabileceklerini belirterek, "Bu sadece yasal olarak silah alışverişi yapabileceğimiz için önemli değil. Aynı zamanda İran halkı silah yaptırımlarının son bulmasıyla kendi doğal hakkını elde etmiştir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, silah yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte ne kadar silah alıp satacaklarının önemli olmadığına işaret ederek, "ABD, yıllardır İran milletini kendi yasal haklarından mahrum bırakmaya çalışıyor. Silah yaptırımları sona erdi ve bu şekilde İran kendi yasal haklarını elde etmiş oldu" ifadesini kullandı.

İran'ın istediği kadar silah satın alıp satabileceğini belirten Ruhani, "Silah yaptırımlarının son bulduğu gün ABD'nin 40 yıllık tuzak ve planlarının başarısız olduğu anlaşıldı. ABD nükleer anlaşmadan ayrıldığında nükleer anlaşmanın tamamen yok olmasını istiyordu. Bu olmadı ve nükleer anlaşmayı koruduk" dedi.

Ruhani, İran'ın uluslararası alanda yasal olarak silah alışverişi yapabileceğini belirterek, "Bu sadece yasal olarak silah alışverişi yapabileceğimiz için önemli değil. Aynı zamanda İran halkı silah yaptırımlarının son bulmasıyla kendi doğal hakkını elde etmiştir" dedi.

RUHANİ, "GÜNLÜK 22 MİLYON MASKE ÜRETİYORUZ"

Korona virüs ile mücadelede temel ihtiyaçları karşıladıklarını belirten Hasan Ruhani, günlük 22 milyon maske ürettiklerini belirterek, "Tüm bu maskeler ülke içerisinde üretiliyor ve korona virüs ile mücadele kullanılmakta" ifadesini kullandı.

Ruhani, korona virüs ile etkin mücadelede kullanmak için 150 milyon dolar ayırdıklarına işaret ederek, "Tüm dünya gibi biz de korona virüste yeni bir dalga ile karşı karşıyayız. Vak'a ve hayatlarını kaybeden kişilerin sayılarında artış var. Devlet tüm kurumları ile birlikte salgına karşı etkin mücadele etmeye çalışıyor. Bu nedenle 150 milyon dolar bütçe ayırdık" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son dakika haberi... Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Silah, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... 'Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Azerbaycan askerleri Zengilan'ın 27 yıl sonra işgalden kurtarılmasını zafer nidalarıyla kutladı 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı TOGG'dan yerli otomobilin fabrikasının inşaatıyla ilgili paylaşım: Çalışmalar hızla devam ediyor Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı         
11:19
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor Okulların çevresinde endişelendiren veli yoğunluğu! Koronavirüs kuralları hiçe sayılıyor         
10:27
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:09:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... "Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei