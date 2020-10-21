Son dakika haberi... "Silah yaptırımlarının sona ermesi ABD için yenilgi oldu" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, silah yaptırımlarının sona ermesi ile istedikleri gibi silah alıp satabileceklerini belirterek, "Bu sadece yasal olarak silah alışverişi yapabileceğimiz için önemli değil. Aynı zamanda İran halkı silah yaptırımlarının son bulmasıyla kendi doğal hakkını elde etmiştir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, silah yaptırımlarının sona ermesiyle birlikte ne kadar silah alıp satacaklarının önemli olmadığına işaret ederek, "ABD, yıllardır İran milletini kendi yasal haklarından mahrum bırakmaya çalışıyor. Silah yaptırımları sona erdi ve bu şekilde İran kendi yasal haklarını elde etmiş oldu" ifadesini kullandı.

İran'ın istediği kadar silah satın alıp satabileceğini belirten Ruhani, "Silah yaptırımlarının son bulduğu gün ABD'nin 40 yıllık tuzak ve planlarının başarısız olduğu anlaşıldı. ABD nükleer anlaşmadan ayrıldığında nükleer anlaşmanın tamamen yok olmasını istiyordu. Bu olmadı ve nükleer anlaşmayı koruduk" dedi.

Ruhani, İran'ın uluslararası alanda yasal olarak silah alışverişi yapabileceğini belirterek, "Bu sadece yasal olarak silah alışverişi yapabileceğimiz için önemli değil. Aynı zamanda İran halkı silah yaptırımlarının son bulmasıyla kendi doğal hakkını elde etmiştir" dedi.

RUHANİ, "GÜNLÜK 22 MİLYON MASKE ÜRETİYORUZ"

Korona virüs ile mücadelede temel ihtiyaçları karşıladıklarını belirten Hasan Ruhani, günlük 22 milyon maske ürettiklerini belirterek, "Tüm bu maskeler ülke içerisinde üretiliyor ve korona virüs ile mücadele kullanılmakta" ifadesini kullandı.

Ruhani, korona virüs ile etkin mücadelede kullanmak için 150 milyon dolar ayırdıklarına işaret ederek, "Tüm dünya gibi biz de korona virüste yeni bir dalga ile karşı karşıyayız. Vak'a ve hayatlarını kaybeden kişilerin sayılarında artış var. Devlet tüm kurumları ile birlikte salgına karşı etkin mücadele etmeye çalışıyor. Bu nedenle 150 milyon dolar bütçe ayırdık" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)