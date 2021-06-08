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Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istedi Açıklaması

08.06.2021 13:50
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istedi Açıklaması, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hükümet Ekonomik Koordinasyon Kurulu başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani başkanlığında toplandı.

İran ekonomisinde kripto paralarla ilgili arz ve taleplerin de ele alındığı toplantıda, kripto para madenciliği ve işlemleri hakkında Merkez Bankası tarafından sunulan rapor değerlendirildi.

Toplantıda dijital para ve kripto para alanıyla ilgili faaliyetlerde ulusal çıkarların korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu konuda yasal ve teknik meseleler konusunda dikkatli hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Ruhani, bu alanda dinamik bir strateji geliştirilmesi ve kripto paraların ülkenin makro ekonomisindeki rolü hakkında gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kripto para faaliyetleriyle ilgili toplumun bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Ruhani, kripto para alım satımıyla ilgili riskler nedeniyle bu alandaki yatırımların profesyonel şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kripto para faaliyetlerini yasallaştırmak ve bu alanda halkın sermayesini korumak için ilgili bakanlıklar tarafından bir an önce çözüm yolları bulunmalı, gerekli yasa ve talimatların ortaya konulması ve tebliğ edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Elektrik kesintileri nedeniyle Bitcoin madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntıların kaynağı olarak gösterilen kripto para madenciliğine getirilen yasağın 22 Eylül'e kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

İran'ın elektrik dağıtım şirketi "Tevanir" 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin 14 eyaletinde 50 lisanslı madencilik merkezinin faaliyet gösterdiğini ve toplam 209 megavat elektrik tükettiğini duyurmuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Ruhani hükümetinin görev süresi sona erecek.

Kripto paralar, cumhurbaşkanı, Yatırım, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika


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