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Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ulusal birliği korumak için bazı gerçekleri söylemedim" - Son Dakika

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Ulusal birliği korumak için bazı gerçekleri söylemedim"

01.08.2021 14:25
Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

Son dakika haberler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümeti döneminde bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermemesi için açıklamadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümeti döneminde bazı gerçekleri ulusal birliğe zarar vermemesi için açıklamadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetinin son kabine toplantısında konuştu. Hükümetin 8 yıllık faaliyetlerini değerlendiren Ruhani, "Hükümetin son kabine toplantısını yaptık. 8 yıllık hükümetimiz döneminde halka söylediklerim ve açıkladıklarım gerçeğe aykırı değillerdi. Ancak bazı gerçekleri faydalı görmediğim ve ulusal birliğe zarar vereceği düşüncesiyle açıklamadım" ifadesini kullandı.

"Tüm çabalarına rağmen yaptırımları kaldıramadık"

ABD'nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesiyle ekonomik bir savaşın başladığını belirten Ruhani, tüm çabalarına rağmen yaptırımları kaldıramadıklarını dile getirdi. Ruhani, "Kurumlararası iş birliği ve yakınlık daha fazla olsaydı yaptırımları etkisiz kılmakta daha başarılı olabilirdik. Bunun gerçekleşmesi için devletin diğer kurumlarının da hükümeti desteklemesi gerekiyordu" dedi.

İran'da 8 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Hasan Ruhani, hükümeti döneminde yaptığı yanlışlar nedeniyle halktan özür dilerken, kabine üyelerine de teşekkür etti.

Ülkede haziran ayında yapılan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanmıştı. Reisi, 3 Ağustos'ta Ruhani'den cumhurbaşkanlığı görevini teslim alacak. - TAHRAN

cumhurbaşkanı, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Ulusal birliği korumak için bazı gerçekleri söylemedim' - Son Dakika


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