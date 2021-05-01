Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Zarif'in ses kaydının sızdırılmasıyla ilgili İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Zarif'in ses kaydının sızdırılmasıyla ilgili İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçladı

01.05.2021 09:37
Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Zarif'in ses kaydının sızdırılmasıyla ilgili İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gizli röportajının hükümet arşivlerinden çalınarak sızdırılmasının arkasında İsrail ve Suudi Arabistan'ın olabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gizli röportajının hükümet arşivlerinden çalınarak sızdırılmasının arkasında İsrail ve Suudi Arabistan'ın olabileceğini söyledi.

Cihangiri, "entekhab.ir" haber sitesinin sosyal medya kanalına konuk olarak, katılımcıların ülkenin gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Devrim Muhafızları Ordusu ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajının Viyana'da sürdürülen "hayati" nükleer görüşmeler sırasında sızdırılmasına dikkati çeken Cihangiri, "Yaptırımların ve baskının kaldırılması konusunda hassas ve tarihi günlerden geçiyoruz. Tam da bu günlerde Sayın Zarif'in yayımlanmaması gereken ses kaydının yayımlandığını gördük." dedi.

Konunun "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu ifade eden Cihangiri, "Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani), İstihbarat Bakanlığına meselenin takibi için kesin talimat verdi. Onlar bu kaydın Suud medyasına nasıl ulaştığını dikkatle araştıracaktır." dedi.

Cihangiri, röportajı kimin sızdırmış olabileceğine dair soruya ise, "Bu ses kaydı meselesinin ardında İsrail-Suud komplosu olduğuna inanıyorum." diye yanıt verdi.

"Vatandaşlar sandıklara gitmezse şehir mafyanın eline düşecektir"

Öte yandan 18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cihangiri, halkın seçimlere katılımının önemine işaret etti.

Cihangiri, "Vatandaşlar sandıklara gitmezse şehir mafyanın eline düşecektir. İşlerin düzelmesi için oy vermekten başka yolumuz yok. Milletin oyuna değer vermeyenlerin milletin oyu adına zafer kazanmasına izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı. Cihangiri, "mafya" diyerek kimleri kastettiğini ise açıklamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olup olmayacağına dair soru üzerine Cihangiri, kararını henüz vermediğini ülkenin büyükleriyle istişareler yaptıktan sonra kararını kamuyla paylaşacağını dile getirdi.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Dışişleri Bakanı Zarif'in mart ayında gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Suudi Arabistan'ın finanse ettiği iddia edilen Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamış ve Rusya'yı 2015'te imzalanan nükleer anlaşma öncesi görüşmeleri baltalamaya çalışmakla itham etmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

Zarif'in röportajını sızdıran televizyon kanalını Suudi Arabistan'ın finanse ettiği iddiası

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International televizyon kanalı 2017'de kuruldu. Ekim 2018'de İngiltere'nin Guardian gazetesi, kanalın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisi bulanan bir Suudi iş adamına ait gizli bir offshore hesabı aracılığıyla fonlandığını ve kanalın yayın hayatına başlarken Suudilerden 250 milyon dolar finansal destek aldığını iddia etmişti. Iran International televizyonu ise Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, Riyad yönetimiyle bağlantılı olduklarına dair haberleri yalanlamıştı.

Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Zarif'in ses kaydının sızdırılmasıyla ilgili İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçladı - Son Dakika


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