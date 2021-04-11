Son dakika haberleri! İran'da 10 kat fazla uranyum üretmek için faaliyete geçen Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza - Son Dakika

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirdi.

???????Kemalvendi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığını belirterek, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de bir yangın olmuş ve bunun İsrail saldırısı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.