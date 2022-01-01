İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33 artarak 131 bin 639'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1002 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 222'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 195 bin 403'e çıktığı ülkede, 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 639 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 676 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 119 milyon 686 bin 241 doz aşı uygulandı.