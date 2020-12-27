Son dakika haberleri: İran'da çığ felaketi: 10 ölü, 7 kayıp
27.12.2020 10:43
Son dakika haberi... İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda çığ düşmesi ve kar fırtınası nedeniyle 10 dağcının hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Elbruz Dağları'nda çığ düşmesi ve kar fırtınası nedeniyle 10 dağcının hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yer alan Elbruz Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 10 dağcının hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede bir yandan çığ felaketi yaşanırken, diğer yandan da kar fırtınasının etkisini hissettirdiği ifade ifade edildi. Bölgeye giden Kızıl Haç görevlileri, 30'un üzerinde dağcının bulunduğu bölgede, 10 dağcının hayatını kaybettiği, 14 dağcının kurtarıldığını, en az 7 dağcını için arama kurtarma çalışamalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan bölgede geçtiğimiz cuma, kayak merkezinde teleferik arızası sebebiyle yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığı da ifade edildi.
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