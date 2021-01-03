Son dakika haberleri! İran'da "devlete karşı silahlı isyan"la suçlanan 3 mahkum idam edildi - Son Dakika

Ülkede terör örgütü kabul edilen selefi "Hizbu'l-Furkan ve İran Ehli Sünnet Ulusal Dayanışma Cephesi adlı gruplara üyelik üzerinden "devlete karşı silahlı isyan" suçlamasıyla yargılanan söz konusu kişiler, geçen yıl ağustos ayında Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.

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