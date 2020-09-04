Son dakika haberleri: İran'da korona virüs vaka sayısında yeniden artış - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 44'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 26 artarak 382 bin 772'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 26 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari,118 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 382 bin 772'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 22 bin 44'e ulaştığını açıkladı. 3 bin 695 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, şu ana kadar 330 bin 308 kişinin de iyileşerek taburcu olduklarını söyledi.

Ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları tekrardan artışa geçti. Dün son 24 saatte bin 994 yeni vaka tespit edilirken bugün vaka sayısı 2 bin 26 artarak 382 bin 772'ye ulaştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)